Мужчина погиб при взрыве петарды в Подмосковье
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджигал петарды и одновременно с этим курил.
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В Подмосковье мужчина погиб от травм, полученных при взрыве петарды.
Трагедия произошла 28 декабря. По данным СК по Московской области, мужчина вместе с компанией распивал спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения он принялся жечь петарды.
«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал», - говорится в сообщении ведомства.
На место ЧП приехала скорая, которая после осмотра констатировала смерть местного жителя.