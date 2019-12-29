В ЛНР заявили о выполнении сторонами условий обмена пленными

Условия обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой выполнены. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Кобцева рассказала, что украинская сторона привезла всех лиц в соответствии с заранее оговоренном списком. В свою очередь со стороны ЛНР были переданы 25 человек.

«Обмен выполнен в полном объеме, в соответствии со списками "всех установленных" на "всех установленных"», - заключила она.

В воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом. В общей сложности республики Донбасса получили от украинской стороны 124 человека, а те в ответ - 76 человек.