«Строили планы, рвались к жизни»: личный тренер Волчек о худруке «Современника»

Личный тренер Галины Волчек, Светлана Харитонова, пришла в «Современник», чтобы проститься с художественным руководителем театра. По ее словам, смерть Волчек стала неожиданностью для всех.

«Я была персональным тренером Галины Борисовны, отвечала за ее физическое здоровье. На последней тренировке Галина Борисовна замечательно отзанималась. Строили планы, рвались к жизни», - рассказала «Звезде» женщина.

Она вспоминает о Волчек как о талантливом и энергичном человеке, который любил жизнь, работу, театр.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в столичной клинике. Прощание с режиссером проходит в эти минуты в «Современнике», ее похоронят на Новодевичьем кладбище.