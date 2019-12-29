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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Ирина Егорова
09:22 29.12.2019
Самолет пропал с радаров спустя минуту после взлета.
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
© Фото: Ren Jun, Xinhua, Globallookpress

Международный аэропорт города Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы, которая произошла 27 декабря.

Взлет произошел в 07.21, а уже в 07.22 борт пропал с радаров, сообщает аэропорт на своей странице в Facebook

Через две минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава: службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, медслужбы, службы организации пассажирских перевозок, службы спецтранспорта, аэродромной службы, службы авиационной безопасности, службы грузовых перевозок, инженерно-авиационной службы.

Аварийно-спасательная команда была в сборе через три минуты после сигнала о тревоге и находилась в квадрате 6 «К».

«07.35 - от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А". 07.36 - на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров», - говорится в хронологии случившегося.

В 07.38 к месту трагедии прибыл полный состав СПАСОП, который приступил к эвакуации пассажиров. Через минуту были запрошены дополнительные силы медицинских учреждений Алма-Аты. В 08.10 в терминал аэропорта были эвакуированы те пассажиры, которые могли самостоятельно передвигаться.

В заявлении аэропорта отмечается, что в первые минуты после авиакатастрофы на место трагедии прибыли 22 единицы техники и 83 человека личного состава аэропорта.

Поминутная хронология действий служб казахстанского аэропорта публикуется с целью понимания того, что происходило в первые минуты после катастрофы.

«В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий», - сказано в заявлении алма-атинского аэропорта.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением. По последним данным, 12 человек погибли: 8 из них на месте происшествия, два человека в больнице, два в аэропорту города Алматы. 

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