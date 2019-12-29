«Не считаю, что поступил героически»: полицейский о спасении младенца после крушения самолета в Алма-Ате

Полицейский спас ребенка от обморожения, сняв его с груди женщины, у которой был открытый перелом ног, и которая находилась в шоковом состоянии после падения пассажирского самолета в Казахстане. Однако сотрудник полиции не считает себя героем и отмечает, что ребенок остался жив в результате крушения воздушного судна только благодаря его матери.

«Я не считаю, что поступил героически. Спасла ребенка мать, а не я. Потому что он был у матери на руках, когда было происшествие», - сказал старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты Жаксылык Султанов.

По словам Султанова, обнаружить мать с ребенком удалось не сразу, так как они лежали за пристройкой дома, в которую врезался самолет. Ребенок начал плакать, когда полицейский подошел ближе. Мать ребенка попыталась подняться, но из-за полученных травм не смогла это сделать. Сотрудник полиции сказал ей на государственном языке, чтобы она не шевелилась, и спросил разрешения взять ребенка, чтобы передать его врачам скорой помощи.

«Она глазами моргнула, дала знак, что поняла. После чего у нее слезы были в глазах», - сказал полицейский.

Авиакатастрофа, в которой погибли 12 человек произошла 27 декабря. Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту и пробил двухэтажное бетонное здание вскоре после взлета.

Рассматриваются три предварительные версии трагедии: ошибка пилотов, погодные условия и техническая неисправность. Деятельность авиакомпании прекращена как минимум до 10 января.