В России ужесточат контроль над оборотом спирта

В России ввели новые меры борьбы с незаконным оборотом спирта. Президент России Владимир Путин ужесточил контроль, подписав соответствующий законопроект, который был опубликован на сайте правовой информации.

По-новому будет осуществляться передача этилового спирта для производства - только при наличии специальных счетчиков, которые будут устанавливаться на емкости для спирта. Необходимая информация будет считываться с этих устройств.

Согласно другому нововведению, запрещается использовать для создания медицинского спирта оборудование, предназначенное для производства этилового спирта. Медицинский спирт теперь можно изготавливать, только разбавляя этиловый.

Также закон запрещает продавать медицинский спирт оптом. Новые правила вступят в силу через год после официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки.