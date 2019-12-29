Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина

Владимир Путин подписал закон «О виноградарстве и виноделии», направленный на поддержку российских производителей. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

В положениях уточняется, что на законодательном уровне закрепляются термины «вино» и «вино России», а также устанавливаются требования для их сырья.



Также в тексте говорится о том, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Уточняется, что фальсификатом будет считаться напиток, на котором указана неточная информация о составе, свойствах, качестве, происхождении и производителе.

Для того, чтобы получить необходимые данные о качестве напитка, будет создан рейтинг винодельческой продукции, основанный на системе оценок потребительских свойств и качеств вина.