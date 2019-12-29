Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Боевые действия в Ливии ТЕГИ

Столкновение армий Хафтара и Сарранджа: бойцы ПНС выдвигаются к аэропорту Триполи

Дарья Михалина
05:57 29.12.2019
По последним данным, военные подразделения, подчиняющиеся Халифе Хафтару. взяли под свой контроль территории на юге от Триполи.
© Видео: Ruptly © Фото: Ruptly

В районе Рамла, неподалеку от международного аэропорта Триполи, начались боевые действия. Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара столкнулась с отрядами Правительства национального согласия, которыми руководит Файез Саррадж.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные сторонники ПНС на машинах выдвигаются на место проведения боевых действий.

По последней информации, ЛНА заняла территорию на южных окраинах Триполи вплоть до нефтехранилищ, включая аэропорт столицы. Военные готовят наступление в центр города.

Напомним, 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения. Накануне стало известно, что Правительство национального согласия намерен поддержать Тайип Эрдоган, который хочет направить в ливийскую столицу турецкие войска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата29.12.2019, 00:22
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Дата28.12.2019, 23:27
Крупнейшая победа над Канадой: российские хоккеисты устроили разгром на МЧМ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата29.12.2019, 02:50
Гарь чувствовалась все время: воспоминания ветерана, освобождавшего Освенцим
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Боевые действия в Ливии
05:57 В стране и мире
Видео
Столкновение армий Хафтара и Сарранджа: бойцы ПНС выдвигаются к аэропорту Триполи
02:20 Эксклюзив
Видео
Эксперт по Турции объяснил намерение Анкары ввести войска в Ливию
00:40 В стране и мире
Видео
«Есть все основания»: эксперт объяснил намерение Турции ввести войска в Ливию
23:50 В стране и мире
Видео
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
23:27 В стране и мире
Видео
Турция заявила о готовности направить армию в Ливию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:53 Спорт
Косторная, Трусова и Щербакова выступят на ЧЕ в составе сборной России
06:36 Спорт
«Команда показала характер»: Третьяк о победе хоккеистов на молодежном ЧМ
06:24 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке российских производителей вина
05:57 В стране и мире
Видео
Столкновение армий Хафтара и Сарранджа: бойцы ПНС выдвигаются к аэропорту Триполи
05:36 В стране и мире
В МИД России появился новый департамент
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Игры Престолов» умер в 30 лет
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Видео
Спасение младенца после крушения самолета в Казахстане попало на видео
Видео
«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту
В состав ВДВ войдут 18 новых воинских частей и подразделений
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.