Столкновение армий Хафтара и Сарранджа: бойцы ПНС выдвигаются к аэропорту Триполи

В районе Рамла, неподалеку от международного аэропорта Триполи, начались боевые действия. Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара столкнулась с отрядами Правительства национального согласия, которыми руководит Файез Саррадж.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные сторонники ПНС на машинах выдвигаются на место проведения боевых действий.

По последней информации, ЛНА заняла территорию на южных окраинах Триполи вплоть до нефтехранилищ, включая аэропорт столицы. Военные готовят наступление в центр города.

Напомним, 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения. Накануне стало известно, что Правительство национального согласия намерен поддержать Тайип Эрдоган, который хочет направить в ливийскую столицу турецкие войска.