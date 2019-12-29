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В МИД России появился новый департамент

Наталья Вальханская
05:36 29.12.2019
Новый 42-й департамент внешнеполитического ведомства будет заниматься «разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности».
В МИД России появился новый департамент
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового департамента министерства иностранных дел РФ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, структура будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области международной информационной безопасности.

Подразделение займется борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и преступных целях. До сих пор этой темой занималось подразделение департамента новых вызовов и угроз.

Стоит отметить, что департамент появляется в период, когда на международной арене все чаще поднимаются проблемы, связанные с хакерами, взломами, а также воровством информации, которые влияют на взаимоотношения между мировыми державами, а также угрожают балансу сил.

Отмечается, что в том числе подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов, связанных с информационной безопасностью, а также займется согласованием национальных мер в этой сфере в рамках международных отношений.

Помимо создания департамента МИД, этим же указом Владимир Путин увеличил число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства с 3 358 человек до 3 391 человека.

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