Блокируют СИЗО и дерутся с полицией: в Киеве протестуют из-за обмена «Беркута»

Акция протеста прошла возле Апелляционного суда Киева, который принял решение об освобождении бывших бойцов «Беркута» для обмена заключенными.

На кадрах с места видно столкновения скандирующий кричалки агрессивных митингующих и сотрудников Нацгвардии Украины.

Также группа людей блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти экс-беркутовцев, с помощью мусорных баков. Об этом сообщает Hromadske.

Обвиняемые в стрельбе на Майдане в 2014 году сотрудники «Беркута» Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский, как ожидается, примут участие в обмене заключенными в Донбассе, который состоится в воскресенье, 29 декабря.