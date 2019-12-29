Врачи рассказали о пользе и вреде красной икры

Несмотря на высокое содержание полезных жиров и витаминов в красной икре, злоупотреблять ей не стоит, уверены врачи.

Как пояснила гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева, продукт богат жирорастворимыми витаминами - А, D, Е, К. Кроме того, икра – отличный источник йода, фосфора, калия и кальция.

Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ирина Кобелькова добавила, что в продукте содержится много белка и полезные жирные кислоты, которые могут воспрепятствовать развитию многих заболеваний.

Однако, как предупредили врачи в эфире НТВ, из-за большого количества соли красная икра может быть опасна, если съесть ее слишком много. Дело в том, что потребление соли может послужить причиной ослабления иммунитета, ускоренного старения, гипертонии и инсульта.