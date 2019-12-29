Президент Эстонии объяснила, почему ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад. Она объяснила, что для ее семьи семилетний ребенок, который говорит только на одном языке - «неразумное расточительство».

«Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше - два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста», - рассказала Кальюлайд в эфире ETV+.

Она отметила, что очень ценит языковое богатство и считает, что ситуацию с правами русскоязычных жителей надо менять. Президент вспомнила ситуацию, когда ее сын, только приехавший из мультикультурной общины в Люксембурге, всего за два месяца походов в эстонскую школу задался вопросом, почем в Эстонии плохо быть русским.

«Этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом», - заявила Керсти Кальюлайд.

В сентябре этого года парламент Эстонии не поддержал идею полного отказа от русских школ. Сейчас в Эстонии работают 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке. В них обучаются более 20% всех школьников страны.