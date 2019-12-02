Столб дыма и огненное зарево: в Брянске загорелся склад
Горение произошло внутри одноэтажного отдельно стоящего складского помещения. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Спасатели ликвидировали пожар на складе в Брянске. Огонь охватил территорию площадью 500 квадратных метров.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел в Фокинском районе на улице Белобрежская.
Горение произошло внутри одноэтажного отдельно стоящего складского помещения.
«К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-3 и СПСЧ в составе пяти автоцистерн и одной автолестницы», - говорится в сообщении ведомства.
В 05:52 пожар был локализован, а в 08:06 - ликвидирован. В результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.