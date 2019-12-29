Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Декабрь 2019 года стал самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.

Первый зимний месяц в текущем году побил рекорд 2006 года, когда средняя температура составляла 1,2 градуса тепла. В этом году этот показатель равнялся 1,3 градусам тепла, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Тем не менее, он отметил, что конец месяца непредсказуем, и допустил, что ситуация еще может измениться.