Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Среднемесячная температура побила рекорд 13-летней давности.
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Декабрь 2019 года стал самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.
Первый зимний месяц в текущем году побил рекорд 2006 года, когда средняя температура составляла 1,2 градуса тепла. В этом году этот показатель равнялся 1,3 градусам тепла, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Тем не менее, он отметил, что конец месяца непредсказуем, и допустил, что ситуация еще может измениться.
«Ждем последних трех дней, что там на выхлопе получится - пока непонятно», - цитирует специалиста РИА Новости.