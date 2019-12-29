Путин подписал закон о поддержке самозанятых граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний, к субъектов малого и среднего предпринимательства, в части распространения на них меры поддержки.

По действующему законодательству, самозанятые граждане участвуют в закупках государственных компаний наравне с другими участниками, тогда как малый и средний бизнес имеет отдельные льготы.

Новый закон будет действовать на время эксперимента по налогообложению самозанятых, а также исключительно в зоне его действия.