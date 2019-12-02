В Бурятии трехлетнюю девочку забыли на морозе

В Бурятии трехлетнюю девочку оставили на улице в 15-градусный мороз. Происшествие случилось на окраине садоводческого товарищества. Малышку обнаружил на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ прохожий мужчина. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по республике Бурятия.

По предварительной информации, трехлетнюю девочку забыл в сугробе дальний родственник. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит год лишение свободы по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

У ребенка диагностировано обморожение стоп II степени. Девочка находится в Детской республиканской клинической больнице, куда она была доставлена бригадой санитарной авиации. Малышку планируют перевести из палаты реанимации в отделение хирургии, сообщает ТАСС.