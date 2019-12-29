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Глава «Нафтогаза» рассказал о ходе согласования текста соглашения по газу

Дарья Михалина
03:15 29.12.2019
В работе есть определенный прогресс, заявил Андрей Коболев.
Глава «Нафтогаза» рассказал о ходе согласования текста соглашения по газу
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Газпром» и «Нафтогаз» продолжают работу по согласованию соглашений о транзите газа через Украину. Документы должны начать действовать с 1 января 2020 года, однако их финальные варианты еще не были приняты. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Сейчас в Вене проходит второй этап переговоров сторон. Он начался 26 декабря.

«Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет», - написал он в своем Facebook.

Всего украинская сторона намерена заключить три контракта - между «Оператором ГТС Украины» и «Газпромом», «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировое соглашение между компаниями.

Напомним, в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет.

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