Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Владимир Путин подписал закон, по которому заемщик получает возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Кроме того, теперь выдача займа допускается при неимении страховки. Однако в таком случае ставка по кредиту будет увеличенная. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо вышеперечисленного, согласно закону заемщик может отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Премию за неистекший период выплатят в течение недели.

Отельное внимание в законе уделяется информированию замщика о договоре страхования. Подчеркивается, что в течение 14 дней с момента сделки от страховки можно отказаться. Тем не менее, в этом случае банк имеет право увеличить ставку.