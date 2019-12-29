Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

Владимир Зеленский лично встретил у трапа освобожденных в Донбассе украинцев. Всего в киевский аэропорт Борисполь прилетели 76 человек.

Украинской президент пожал руку каждому прибывшему и обнял вышедших из самолета украинцев.

«Самое главное - люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена», - заявил Зеленский на состоявшемся в аэропорту брифинге.

Напомним, 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Согласно данным СБУ, республики Донбасса получили от украинской стороны 124 человека, а те в ответ - 76 человек.

Комментируя событие, в Евросоюзе отметили, что обмен является примером выполнения Минских договоренностей. Позитивную оценку состоявшемуся событию также дали президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.