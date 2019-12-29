СМИ: Индия построит 24 новых субмарины
Согласно докладу ВМС Индии, запланирована постройка 24 подлодок, в том числе 6 атомных.
© Фото: indiannavy.nic.in
Индия собирается увеличить свой подводный флот, построив 24 новые подлодки для Военно-морских сил страны. В том числе будут созданы шесть многоцелевых атомных субмарин.
Соответствующий доклад был представлен ВМС в парламенте Индии. Выдержки из текста документа опубликованы телеканалом NDTV.
«Большинству обычных подводных лодок более 25 лет. Тринадцать подводных лодок имеют возраст от 17 до 32 лет», - сообщается в материале.
На данный момент ВМС Индии располагает 15 дизель-электрическими подлодками и двумя атомными. Субмарины имеют российское, французское и немецкое происхождение.