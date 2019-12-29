Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам провинций Хасеке и Алеппо в Сирии.

Как рассказал руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков, патрулирование производится по направлениям Кобани - Накут, Аджами - Мембидж, Аджами - Авшария в провинции Алеппо, а также Камышлы - электростанция Мабрук, Айн-Иса - Асаля, Камышлы - Тель-Азана в провинции Хасеке.

Генерал-майор отметил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, российские военные в САР также продолжают оказывать всестороннюю помощь сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС было проведено три гуманитарных акции в провинциях Латакия, Дейр-эз-Зор и Алеппо, во время которых нуждающиеся жители Сирии получили одну тысячу продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.