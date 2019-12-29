В ЕС поприветствовали обмен пленными между Украиной и Донбассом

Евросоюз назвал обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом «примером выполнения договоренностей, согласованных на саммите «нормандской четверки» и дал положительную оценку произошедшему событию.

«Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса», - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

В ЕС также призвали довести до конца расследования преступлений, которые «связаны с трагическими событиями 2014 года», не говоря конкретно, какие именно события подразумеваются.

В документе говорится, что Брюссель будет продолжать «активно поддерживать процесс выполнения Минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня». Также в объединении европейских государств вновь заявили о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки. Согласно данным СБУ, республики Донбасса получили от Украины 124 человека, а те в ответ передали ей 76 человек.