В церкви в Техасе произошла массовая стрельба

Два человека погибли в результате стрельбы в церкви в округе Таррант в штате Техас. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, неизвестный открыл огонь в христианской церкви около города Форт-Уэрт. При инциденте пострадал еще один человек, он был госпитализирован. Медики отмечают, что он находится в критическом состоянии.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.