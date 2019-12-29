Выступал без страховки: в Тольятти канатоходец сорвался с троса на глазах у зрителей

В Тольятти канатоходец во время исполнения номера сорвался с троса и упал на глазах у зрителей. Шокирующие кадры в Сети публикует очевидец.

На них видно, что потерявший равновесие артист выступал без страховки.

По информации присутствовавших на спектакле, мужчину госпитализировали в Медгородок. Обошлось без переломов. Пострадавший отделался ушибами.