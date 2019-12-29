В предновогодний день в Москве ожидается настоящая метель

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается ветер с порывами до 18 м/с и настоящая метель. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в первой половине дня будет холодно, однако после полудня погода изменится.

«Будет сильный ветровой режим - скорость ветра будет около 10 м/с, но порывы будут и 15-18 м/с. Кроме того, начнется снег, то есть будет метель, такая настоящая метель», - рассказал он.

Вильфанд отметил, что в столице снег будет идти до 21-23 часов вечера и даже покроет землю примерно на 3 см.

Также в Гидрометцентре сообщили, что 31 декабря ожидается от -2 до нуля градусов, а также осадки в виде снега.