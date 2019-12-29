США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты Америки нанесли точечные удары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболлы», действующей на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (КН) по иракским базам военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии», - говорится в заявлении Хоффмана.

В Пентагоне пояснили, что целью этих ударов является снижение возможностей группировки проводить в будущем атаки против сил коалиции.

«Катаиб Хезболла» - группировка, являющаяся частью так называемых специальных групп - проиранских шиитских формирований в Ираке. Она активно участвовала в боях против Международной коалиции во главе с США во время Иракской войны.