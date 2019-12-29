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Первая «Таврия» на Крымском мосту: историческое событие в масштабе всей России

Павел Кутаренко
20:52 29.12.2019
Съемочная группа «Звезды» проехала весь маршрут вместе с пассажирами первого поезда Петербург - Севастополь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На минувшей неделе россияне стали свидетелями исторического события: по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд. Состав под названием «Таврия» проследовал по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь и обратно.

«Таврию» невозможно не узнать. Все 17 вагонов - столько же, сколько и городов в Крыму - украшены изображениями чаек и дельфинов. На перроне Московского вокзала перед отправлением поезда наблюдался небывалый ажиотаж: большинство пассажиров приехали сюда заранее

Билеты на «Таврию» раскупили полностью - в первый же день продаж их разбирали со скоростью три билета в минуту. Так что те, кто едет вместе с нами, смело могут называть себя счастливчиками.

Съемочная группа «Звезды» едет в 13 вагоне, но суеверных людей там нет. Рядом с нами - заслуженный артист России Алексей Огурцов. Помимо съемок в кино, он еще и сотрудничает с культурным центром Минобороны - ездит с концертами, совершил 36 командировок в Сирию. Поездку на первом поезде в Крым пропустить не мог и намеренно взял билет в плацкарт.

«Почему не купейный вагон? Это тот же скворешник, который закрыт, ни с кем не пообщаться. А вот плацкартный вагон - где буквально через 2-3 часа в едином порыве все становятся единой семьей и делятся воспоминаниями - это дорогого стоит», - объясняет актер.

Самый почетный пассажир садится в «Таврию» уже в Великом Новгороде. Александру Петровичу Попову уже 97 лет, а на фронт он пошел в 19. Освобождал от фашистов Кубань и Крым, его «Т-34» в числе первых ворвался в Севастополь 9 мая 1944 года. Для Александра Петровича эта поездка - возможность отдать дань памяти всем боевым товарищам, кто погиб, освобождая Крым.

Подробности путешествия пассажиров первой «Таврии» смотрите в репортаже Павла Кутаренко.

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