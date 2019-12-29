Меркель и Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию
Главной темой прошедших телефонных переговоров между Меркель и Эрдоганом стали региональные вопросы, а также двусторонние отношения стран.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщили в администрации турецкого лидира.
«В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию», - говорится в сообщении.
Политики также обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Напомним, Эрдоган заявил об отправке в Триполи турецких войск, которые поддержал так называемое Правительство национального согласия Ливии.
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о начале новой фазы компании, которая призвана освободить Триполи от боевиков.