Меркель и Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщили в администрации турецкого лидира.

«В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию», - говорится в сообщении.

Политики также обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Напомним, Эрдоган заявил об отправке в Триполи турецких войск, которые поддержал так называемое Правительство национального согласия Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о начале новой фазы компании, которая призвана освободить Триполи от боевиков.