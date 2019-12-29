«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных с портала Госуслуг

В пресс-службе «Ростелекома» не подтвердили данные СМИ об утечке персональных данных пользователей единого портала Госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», - цитирует пресс-службу «Ростелекома» ТАСС.

В компании предполагают, что информация об утечке может быть связана с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры».

Как сообщили ранее в «Коммерсанте», неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг Ханты-Мансийского автономного округа РФ в публичный доступ. Информация содержала фамилии, имена и отчества граждан, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также сведения о детях и другие данные.