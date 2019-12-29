Грызлов: обмен пленными между Киевом и Донбассом является шагом к выполнению Минских соглашений

Полномочный представитель России на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что состоявшийся сегодня обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР - это шаг к дальнейшей реализации комплекса гуманитарных и политических мер, которые сформулированы в минских договоренностях.

«Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в Контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции», - заявил Грызлов журналистам.

Грызлов также подчеркнул, что Киев обязался не возобновлять преследование освобождаемых лиц, и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой.

Обмен пленными состоялся на контрольном пункте въезда-выезда Горловка - Майорское. По предварительным данным, республики Донбасса получили от Украины 124 человека и передали Киеву 76.