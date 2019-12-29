ФСБ предотвратила теракты в Петербурге благодаря информации от США

В пятницу, 27 декабря, были задержаны двое граждан России, которые намеревались совершить теракты в общественных местах в Петербурге на Новый год. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

Информацию о готовящихся терактах в местах массового скопления людей предоставили России Соединенные Штаты Америки, отметили в ФСБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за предоставленную Москве спецслужбами США информацию и помощь в предотвращении терактов.