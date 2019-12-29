СБУ: в рамках обмена пленными на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских

По сообщению Службы безопасности Украины, в рамках двустороннего обмена в Донбассе в Киев вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Как подчеркнули в СБУ, обмен проходил «под патронатом президента Украины», в результате чего 76 украинцев вернулись к родным и близким.

«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», - сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

На сайте ведомства также размещен поименный список всех 76 лиц, которые вернулись на территорию Украины.

Сегодня в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. Позитивную оценку состоявшемуся событию дали в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. А полномочный представитель России на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что обмен является первым шагом к выполнению Минских соглашений.