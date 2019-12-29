Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
В Кремле отметили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».
© Фото: White House, Flickr.com, Globallookpress
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по инициативе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию, благодаря которой в России были предотвращены теракты.
Российский и американский лидеры обсудили также ряд вопросов, интересующих Москву и Вашингтон, а также условились сотрудничать по борьбе с терроризмом и далее.
Ранее Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны договорились поддерживать проект «Северный поток - 2».