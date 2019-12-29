Диетолог назвала несколько простых правил для ускорения метаболизма

Диетолог Марина Ваулина дала несколько советов, чтобы ускорить метаболизм. Она отметила, что вовсе не нужно принимать добавки к пище или медикаменты.

Первым правилом для улучшения работы пищеварительного тракта является соблюдение водного баланса.

«Воду нужно пить с лимоном, особенно это полезно делать перед приемом пищи. Процесс разгоняет организм и готовит к будущей трапезе», - рассказала «Вечерней Москве» Ваулина.

Она отметила, что алкоголь, соленые и жирные продукты задерживают жидкости и увеличивают число токсинов.

По словам врача, лимфа по организму начнет быстрее циркулировать, если каждое утро после пробуждения прыгать. Пять минут такой зарядки активизируют работу внутренних органов, очистят их от токсинов и ускорят метаболизм.

Наряду с творогом и прочими кисломолочными продуктами, куриные яйца также содержат в своем составе большое количество белка, улучшающего состояние мышечной массы.

«Белок, как известно, уменьшает жировые ткани», - добавила Ваулина.

Она посоветовала каждый день съедать по два вареных куриных яйца.

Если вы любите сладкое, но хотите иметь тонкую талию, то ликуйте, выход есть. Нужно просто заменить пирожные, конфеты и мороженое на темный шоколад, в котором содержание какао не меньше 70%.

По ее словам, если регулярно съедать по 30 граммов черного шоколада, это улучшит чувствительность клеток к инсулину и побудит организм активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир.

Не менее эффективным способом стать стройнее является белковый перекус перед сном.

«Это может быть творог (200 граммов) или омлет из одного яичного белка, или даже стакан молока», - рассказала диетолог.

Нарушение сна задерживает обменный процесс, поэтому высыпаться нужно обязательно.

Чтобы сжечь жир, необходим нормальный сон без хронического недосыпа. Он намного важнее, чем, например, усиленная тренировка или сбалансированный рацион.