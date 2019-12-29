Путин и Меркель оценили обмен удерживаемых лиц в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, и они дали позитивную оценку прошедшему в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных"», - говорится в сообщении.

Стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через Украину после 1 января 2020 года. Также президент РФ и канцлер Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, условившись о продолжении контактов.

В воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом.