Путин и Меркель обсудили поддержку «Северного потока - 2»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшую поддержку проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политики отметили также прогресс на переговорах по транзиту газа через территорию Украины.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2"», - сообщили в Кремле.

Путин и Меркель в ходе разговора дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных».

Также президент РФ и канцлер Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, условившись о продолжении контактов.