Минкомсвязь проверяет возможную утечку данных с портала Госуслуг
Из-за некорректной настройки безопасности одного из серверов госпортала данные пользователей были выложены в открытый доступ.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ начало проверку после сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тысяч пользователей портала Госуслуг.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас все системы портала работают в штатном режиме.
Как сообщил ранее «Коммерсант», неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг Ханты-Мансийского автономного округа РФ в публичный доступ.
В Сеть, по информации газеты, попали ФИО, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, информация о детях и другие сведения.