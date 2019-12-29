Козак оценил газовое соглашение с Украиной

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал договоренности РФ и Украины по газу «выбором между плохим и очень плохим».

Также протокол включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решениям, которые были вынесены Стокгольмским арбитражем. Стороны при этом договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, и подписать мировое соглашение между украинским правительством и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

«Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов США для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», - заявил Козак в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» соглашение, а с «Нафтогазом» - договор, благодаря которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.