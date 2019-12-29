В ДНР назвали точное число обмененных удерживаемых лиц

Украинская сторона и Донецкая Народная Республика обменялись пленными. Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова рассказала, что Киев привез 51 человека в обмен на 61 со стороны Донецка.

«По уточненным данным, мы передали представителям Киева 51 человека, еще четверо возвращаться на Украину отказались. Киев передал нам 61 человека», - сообщила она.

В воскресенье завершился первый за два года обмен пленными между Киевом и Донецком. Четверо удерживаемых в ДНР отказались возвращаться в Киев.

Автобусы с освобожденными сторонниками ЛНР находятся в пути в Луганск. Представители Луганской Народной Республики первыми провели обмен, передав Киеву 25 человек и получив 63 от украинской стороны.

Отпущенных Донецком украинских граждан везут в Краматорск, откуда на самолете они полетят в Борисполь (под Киевом).