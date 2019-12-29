Козак пообещал закончить «Северный поток - 2»

Строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено, несмотря на американские санкции, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Как он подчеркнул 29 декабря в эфире телеканала «Россия 1», газопровод будет непременно достроен. По его словам, если бы речь шла о собственной энергобезопасности, то решения Вашингтон принимал бы другие.

«Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет сраны, предусматривающий введение ограничений против занимающихся строительством «Северного потока - 2» компаний. После чего Госдеп дал подрядчикам из Европы месяц на приостановку укладки труб.

Несмотря на это, в Москве подчеркивают, что проект будет реализован в любом случае, даже если задержка из-за американских санкций составит около полугода.

«Северный поток - 2» - газопровод, который строится по дну Балтийского моря от России до Германии. Минэнерго ожидает завершения строительства и запуска газопровода до конца 2020 года.