Врач рассказала об опасности витамина D
Он обладает нефротоксичностью, то есть может привести к поражению почек.
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Принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови. Об этом рассказала заместитель главврача по нефрологии клинической больницы №2 Надия Фролова.
Она отметила, что этот витамин обладает нефротоксичностью, то есть может привести к поражению почек.
«При гиперкальциемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», - рассказала она в беседе с «Говорит Москва».
Врач заявила, что в широтах, где расположена большая часть территории России, даже летом мало солнца.
Витамин D называют «солнечным», потому что его количество в организме зависит в том числе от того, сколько солнечных дней в году.