Врач рассказала об опасности витамина D

Принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови. Об этом рассказала заместитель главврача по нефрологии клинической больницы №2 Надия Фролова.

Она отметила, что этот витамин обладает нефротоксичностью, то есть может привести к поражению почек.

«При гиперкальциемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», - рассказала она в беседе с «Говорит Москва».

Врач заявила, что в широтах, где расположена большая часть территории России, даже летом мало солнца.

Витамин D называют «солнечным», потому что его количество в организме зависит в том числе от того, сколько солнечных дней в году.