Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: данные пользователей Госуслуг утекли в общий доступ

Василиса Морозова
17:00 29.12.2019
Из-за некорректной настройки безопасности одного из серверов госпортала данные пользователей были выложены в открытый доступ.
СМИ: данные пользователей Госуслуг утекли в общий доступ
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из регионов РФ в публичный доступ.

Как пишет издание «Коммерсант», о случившемся сообщил основатель занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock Ашот Оганесян. Данные оказались на теневом форуме, специализирующемся на утекших базах данных. В Сети опубликовали файл с информацией о более чем 28 тысячах пользователей. Данные содержат ФИО, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов и адреса электронной почты.

Оганесян отметил, что расположенные на площадке данные были проиндексированы 3 декабря 2019 года, то есть они могли быть в открытом доступе с этого числа. Кроме того, на сервере оказались и ключи авторизации для доступа в личные кабинеты со смартфонов.

По предварительным данным, информация оказалась в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Отмечается, что данные могут принадлежать пользователям, живущим в ХМАО. Как пишет издание, по состоянию на 15.30 мск специалисты исправили уязвимость.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.12.2019, 16:35
Киев и ДНР завершили обмен удерживаемыми лицами в Донбассе
Дата29.12.2019, 17:36
Процесс перевооружения и гиперзвук: интервью замминистра обороны Алексея Криворучко
Дата29.12.2019, 09:15
Емельяненко одолел Джексона нокаутом в первом раунде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 22:37
Семь новых ледоколов построят для Севморпути
Дата29.12.2019, 02:50
Гарь чувствовалась все время: воспоминания ветерана, освобождавшего Освенцим
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:36 Армия
Видео
Процесс перевооружения и гиперзвук: интервью замминистра обороны Алексея Криворучко
17:21 Спорт
Ларионов назвал предстоящий матч с США «принципиальным» для российской сборной
17:15 В стране и мире
Козак оценил газовое соглашение с Украиной
17:00 В стране и мире
СМИ: данные пользователей Госуслуг утекли в общий доступ
16:40 ОПК
«Промсвязьбанк» перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Игры Престолов» умер в 30 лет
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
Силы ПВО обнаружили у восточных границ РФ 135 тысяч летательных аппаратов
Не снял шлем во время гимна: российские хоккеисты отказались жать руку капитану канадцев
«Команда показала характер»: Третьяк о победе хоккеистов на молодежном ЧМ
Видео
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.