Киев и ДНР завершили обмен удерживаемыми лицами в Донбассе

Украинская сторона и ДНР обменялись удерживаемыми лицами 29 декабря. Состоялся обмен «всех установленных на всех установленных».

Сторонники ДНР и украинские силовики находятся в автобусах, они готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки. ДНР получила 60 человек, ЛНР - 63 человека, Киев получил от Донецка 52 человека, от Луганска - 25 удерживаемых. При этом, как ожидается, в ДНР еще доставят несколько сторонников республики.

Кроме того, девять человек не захотели возвращаться на территорию ЛНР.

За первым за два года обменом заключенными следили представители Международного Красного Креста и ОБСЕ.