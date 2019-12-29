Киев и ДНР завершили обмен удерживаемыми лицами в Донбассе
В районе города Горловка впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Украинская сторона и ДНР обменялись удерживаемыми лицами 29 декабря. Состоялся обмен «всех установленных на всех установленных».
Сторонники ДНР и украинские силовики находятся в автобусах, они готовы покинуть территорию КПП на окраине Горловки. ДНР получила 60 человек, ЛНР - 63 человека, Киев получил от Донецка 52 человека, от Луганска - 25 удерживаемых. При этом, как ожидается, в ДНР еще доставят несколько сторонников республики.
Кроме того, девять человек не захотели возвращаться на территорию ЛНР.
За первым за два года обменом заключенными следили представители Международного Красного Креста и ОБСЕ.