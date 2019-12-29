Путин рассказал, как возводили Крымский мост

Владимир Путин рассказал, что испытал восторг и удовлетворение после открытия Крымского моста.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост - прим. ред.) может и веками будет стоять, конечно», - добавил российский лидер в эфире телеканала «Россия-1».

Путин отметил, что до этого попытки возвести мост через Керченский пролив в истории предпринимались трижды, но «все безуспешно, все снеслось», поэтому и звучали предположения, что у Российской Федерации такой транспортный переход не получится сделать.

Также президент похвалил участников строительства переправы, сообщает РИА Новости.

По его словам, раньше не было таких технологий, которые появились у России.

«Работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все - на собственных технологиях», - сказал Путин.

Напомним, 19-километровую автомобильную часть Крымского моста возводили на протяжении 27 месяцев. Движение по ней запустили 15 мая прошлого года. Железнодорожную часть строили дольше на 20 месяцев - 25 декабря через переправу прошел первый пассажирский поезд.