Художественного руководителя театра «Современник» народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

«Только что завершились похороны Галины Борисовны. Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом Марком Анатольевичем Захаровым», - подтвердили в пресс-службе.

Прощание с Галиной Волчек состоялось 29 декабря в театре «Современник». Задолго до начала церемонии перед театром выстроилась огромная очередь из желающих проводить артистку в последний путь. На панихиду пришли глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава МИД России Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также коллеги, друзья и близкие актрисы.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет в одной из московских клиник после осложнений из-за воспаления легких.