«Порядочность, нежность и чувство юмора»: Сюткин рассказал о роли Волчек в его жизни

Певец Валерий Сюткин, присутствовавший на церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек, заявил, что она является человеком, которого невозможно заменить.

«Человек получается, когда у него есть порядочность, нежность и чувство юмора. Галина Борисовна была именно таким человеком. И она всегда находила время для всех, кто приходил в этот театр. Я горжусь тем, что она сыграла огромную роль в моей личной жизни, в становлении моей дочери, давала правильные советы. Она - человек, которого заменить невозможно никем», - отметил певец.

По окончании церемонии прощания с Галиной Волчек в театре «Современник», режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Ее могила расположена рядом с ее другом и коллегой, режиссером «Ленкома» Марком Захаровым.