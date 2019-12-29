«Я буду продолжать жить с ней»: Машков рассказал о дружбе с Волчек

Худрук «Современника» Галина Волчек была самым близким человеком в мире театра для народного артиста РФ, худрука театра Олега Табакова Владимира Машкова. Об этом он рассказал «Звезде» во время прощания с Волчек.

«Очень трудно подобрать слова, когда идет разговор о личной потере. Галина Борисовна была для меня, наверное, самым близким человеком в мире театра. Ее поддержка, ее советы были со мной всегда. Мы соседи. Наши театры находятся рядом. Мы очень дружили, у нас было очень много совместных планов», - сказал Машков.

По словам артиста, советы и энергия Галины Волчек останутся с ним навсегда.

«Жизнь будет продолжаться, и, для меня во всяком случае, ее душа останется со мной, ее советы, ее энергия, я буду продолжать жить с ней», - добавил народный артист России.

Напомним, народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Худрука «Современника» похоронят на Новодевичьем кладбище после прощания с ней 29 декабря.