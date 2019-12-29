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ЛНР передала Украине 25 человек взамен на 63

Василиса Морозова
15:39 29.12.2019
В Донбассе обмен произвела ЛНР, после этого будут обменены и задержанные со стороны ДНР.
ЛНР передала Украине 25 человек взамен на 63
© Фото: ТРК "Звезда"

В рамках обмена удерживаемыми лицами самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву 25 человек и получила 63. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека», - сказала она.

Кобцева добавила, что девять человек пожелали остаться на Украине и отказались от участия в обмене.

Киев договорился с представителями ДНР и ЛНР об обмене 55 человек на 87 удерживаемых в Донбассе. В воскресенье, 29 декабря, автобусы с участвующими в обмене лицами приехали в район пункта пропуска через линию соприкосновения «Горловка-Майорское» в зоне ответственности ДНР.

Перед обменом несколько часов проходила верификация удерживаемых лиц. Процесс мероприятия мониторит СММ ОБСЕ и представители Международного комитета Красного Креста.

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