Галкин объяснил, почему Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек

Телеведущий и шоумен Максим Галкин, выступая на церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек, охарактеризовал ее как мужественного человека.

«Мы дружили, и я никогда ее не видел ни в домашней обстановке, ни в публичной, тем более, отчаявшейся, тоскующей, плачущей. Она была актриса и режиссер и очень волевой человек в каждую минуту своего существования. Поэтому всем своим естеством она всегда показывала уверенность в себе, и не то что бы она важна была для нее, она важна была для театра, для семьи, для друзей», - отметил Галкин.

Телеведущий пояснил, что на гражданской панихиде в «Современнике» его семья не смогла присутствовать в полном составе. Проститься с Волчек пришли брат Галкина и дочь его супруги, Кристина Орбакайте. А вот сама Алла Пугачева не смогла присутствовать на прощании.

«Конечно, здесь должна была быть Алла Борисовна, но скажу вам честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату, у нее резко поднялось давление, и она физически не может находиться здесь. Поэтому я кратко скажу: спасибо большое, Галина Борисовна, Вы были большим другом нашей семьи - и в самом дружеском плане, и в театральном. Кристина блистает в "Современнике" на сцене, спасибо, что были бабушкой для наших детей. Спасибо, что были проводником в этот мир театра. Семья "Современника" стала для нас близкой и дорогой, и я считаю, что страна держится за счет таких больших людей, которые нас объединяют. Она объединяла разные миры. Мы частичку этого объединения с ее уходом потеряли. Царство небесное», - добавил шоумен.

В свою очередь, Кристина Орбакайте в интервью журналистам по окончании гражданской панихиды сказала, что Галина Волчек теперь будет «ангелом-хранителем» для всех ее друзей и знакомых.