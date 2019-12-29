В ДНР прибыл с Украины автобус с удерживаемыми лицами для обмена

На территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики прибыл автобус с удерживаемыми лицами, являющими сторонниками ДНР, для проведения обмена.

В воскресенье, 29 декабря, в Донбассе проходит первый за последние два года обмен заключенными.

«Мы видим автобусы с обмениваемыми лицами, которые заехали сюда, на пункт пропуска "Горловка"», - рассказывает корреспондент «Звезды».

В настоящее время транспортные средства находятся на окраине подконтрольного ДНР города Горловка. Удерживаемых лиц встречают их родственники с цветами. По плану должна состояться проверка списков. После этого ДНР отдаст Украине силовиков.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, республика готова отдать Киеву 55 человек, а украинская сторона привезла 87 сторонников ДНР. При этом не все заключенные с обеих сторон согласились возвращаться.

Также сообщалось, что на территории Украины разыскивается порядка 160 человек. Переговорный процесс между сторонами продолжается.